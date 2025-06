50 mila italiani firmano per abolire il quorum nei referendum abrogativi

In un sorprendente slancio di partecipazione civica, 50 mila italiani hanno firmato in sole 24 ore per abolire il quorum nei referendum abrogativi, una proposta che potrebbe rivoluzionare il modo in cui i cittadini influenzano le leggi. Questo numero impressionante testimonia il forte desiderio di coinvolgimento e di maggiore democrazia diretta nel nostro Paese. La mobilitazione continua: la sfida ora è trasformare questa voce in un cambiamento reale.

Sono 50 mila gli italiani che in 24 ore hanno sottoscritto la legge di iniziativa popolare che chiede di abolire il quorum previsto dall'articolo 75 della Costituzione per i referendum abrogativi. Lo riferisce il comitato " Basta Quorum! ", formato da cittadini che ieri hanno lanciato la proposta, pubblicandola sulla piattaforma di raccolta firme del ministero di Giustizia, e che era stata depositata alla Cassazione lo scorso 5 giugno dal comitato. Primo firmatario della proposta è Mario Staderini, protagonista dell'introduzione della firma digitale per i referendum grazie ai ricorsi internazionali, insieme a storici attivisti della democrazia diretta come Stephan Laush, Alex Marini e Lorenzo Mineo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 50 mila italiani firmano per abolire il quorum nei referendum abrogativi

Su questo argomento da altre fonti

50 mila italiani firmano per abolire il quorum nei referendum abrogativi; Niente quorum per il referendum. Conte: «Rispetto per chi è andato alle urne». Schlein: «14 milioni di voti, più di quanti ne ha presi Meloni»; Referendum, Forza Italia presenta un ddl per raddoppiare il numero di firme.

Raccolte 50 mila firme per pdl per abolire quorum ai referendum - Sono 50 mila gli italiani che in 24 ore hanno sottoscritto la legge di iniziativa popolare che chiede di abolire il quorum previsto dall'articolo 75 della Costituzione per i referendum abrogativi.

50 mila italiani firmano in un giorno per abolire il quorum nei referendum abrogativi previsto dalla costituzione - In sole 24 ore, 50 mila cittadini italiani, soprattutto giovani tra i 18 e i 27 anni, hanno firmato la proposta del comitato Basta quorum!

Referendum, la proposta di legge popolare per l’abolizione del quorum raggiunge le 50mila firme in 24 ore - Adesso che la proposta di Mario Staderini arriverà in Parlamento che dovrà valutare il testo ...