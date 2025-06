50 Cent Mary J Blige e John Legend in concerto a Napoli a settembre | prezzi e come acquistare i biglietti

Se sei un appassionato di musica, non puoi perdere l’appuntamento con 50 Cent, Mary J. Blige e John Legend nel cuore di Napoli! I tre giganti della musica internazionale si esibiranno il 6 e l’8 luglio 2025 a Piazza del Plebiscito, regalando due serate indimenticabili. Scopri come acquistare i biglietti e vivi l’emozione di questa grande festa musicale nel capoluogo campano, un evento imperdibile per tutti gli amanti del genere.

50 Cent, Mary J. Blige e John Legend saranno protagonisti il 6 e l’8 luglio 2025 a Piazza del Plebiscito a Napoli per il Festival Napoli 4 Ever: i biglietti per il maxi concerto saranno in vendita dall'11 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

50 Cent in concerto a Napoli l'8 luglio 2025 in piazza Plebiscito: quando escono i biglietti, i prezzi e i settori - mondo per i suoi successi e il suo stile unico, infiammerà Napoli con un evento imperdibile. I biglietti per questo attesissimo concerto saranno disponibili presto: preparatevi a scoprire prezzi e settori, perché questa serata promette di essere un grande spettacolo sulla scena musicale internazionale.

