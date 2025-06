50 anni di armani

da l’altra, queste immagini raccontano l’essenza di Armani: eleganza senza tempo e capacità di trasformare la moda in un’arte. Cinquant’anni di creatività che continuano a influenzare generazioni, confermando Giorgio Armani come icona di stile e innovazione. Un viaggio attraverso immagini e emozioni che ci invita a riflettere sulla sua eredità e sul futuro di una maison che ha saputo reinventarsi nel corso del tempo.

La moda si nutre di immagini, ossessioni visive che vengono tramandate da appassionato ad appassionato. Quando penso a Giorgio Armani, le prime foto che mi vengono in mente sono due: in una il designer sistema gli abiti su un manichino nella vetrina di uno store a Milano; nell'altra è sul set di Casinò in compagnia di Martin Scorsese e Robert De Niro, mentre mostra al regista americano il look indossato dal suo attore feticcio. Separate l'una dall'altra da almeno una ventina d'anni, entrambe le foto emanano lo stesso fascino puramente "armaniano", fatto di piccoli gesti e grandi abiti. Si dice che ancora oggi, alla veneranda età di 90 anni, il signor Armani controlli ogni look con uno sguardo attentissimo prima che possa mettere piede in passerella.