5 8 2x1000? Conoscere le differenze

Ogni anno, nella dichiarazione dei redditi, ogni contribuente italiano può decidere a chi destinare tre piccole quote del proprio IRPEF: 5x1000, 8x1000 e 2x1000. La differenza? Scegliere chi sostenere. Il 5x1000 (0,5% dell'IRPEF) va a enti che svolgono attività socialmente utili: associazioni del terzo settore, enti di ricerca, tutela ambientale e culturale, o anche il proprio Comune. Per esempio, se si scegliesse la Lega del Filo d'Oro, si sosterrebbe la riabilitazione di persone con sordocecità. Serve inserire firma e codice fiscale dell'ente. L'8x1000 (0,8%) può andare allo Stato o a una delle 13 confessioni religiose riconosciute, come la Chiesa Cattolica o l'Unione Induista Italiana.

