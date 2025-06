46enne scoperto a rubare un' auto in piena notte a Catania la fuga e l' arresto | i complici scappano in moto

Una notte di tensione a Catania: un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, viene catturato dopo aver tentato di rubare un’auto, dando vita a un inseguimento mozzafiato. I complici scappano via in moto, lasciando dietro di sé un clima di suspense e curiosità. La vicenda si conclude con l’arresto del ladro, ma lascia aperte molte domande sulla sicurezza cittadina e sui nostri valori di legalità.

Un pluripregiudicato di 46 anni è stato arrestato a Catania per furto d'auto, bloccato dopo un inseguimento notturno dalla Polizia.

