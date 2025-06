3 scioperi in 3 giorni trasporti bloccati il 14 15 e 16 giugno

Tre giorni di caos sui mezzi pubblici: dal 14 al 16 giugno, in Sardegna, Campania e Lombardia, gli scioperi dei sindacati metteranno a dura prova la mobilità in molte città italiane. Con richieste di migliori retribuzioni e condizioni di lavoro, queste proteste minacciano di bloccare trasporti e spostamenti, creando notevoli disagi per cittadini e pendolari. La durata delle mobilitazioni potrà variare, ma sarà un periodo da seguire con attenzione per pianificare al meglio i propri spostamenti.

La metà del mese di giugno sarà molto difficile per chi deve spostarsi con i mezzi pubblici in alcune città e regioni italiane. Si terranno infatti tre diversi scioperi tra il 14 e il 16 giugno, rispettivamente in Sardegna, Campania e Lombardia. Le mobilitazioni fanno capo a tre diversi sindacati, che chiedono migliori retribuzioni e condizioni di lavoro. La durata degli scioperi può variare a seconda delle singole mobilitazioni, ma saranno comunque presenti alcuni treni e mezzi pubblici nelle fasce di garanzia per i pendolari, nelle ore di punta. Lo sciopero del 14-15 giungo in Sardegna. Tra il 14 e il 15 giugno, in tutta la Sardegna, si terrà uno sciopero dei dipendenti di Rfi, la società del gruppo Ferrovie dello Stato che si occupa della manutenzione della rete ferroviaria e della sua gestione.

