24h Le Mans, Bovy chiamata al posto dell’infortunata Gatting con le Iron Dames.

Cambia ancora l’entry list della 93ma edizione della 24h Le Mans a poche ore dalle prime prove libere. Sarah Bovy è stata infatti chiamata all’ultimo dalle Iron Dames per correre in LMGT3 al volante della Porsche 992 GT3-R n. 85 in sostituzione dell’infortunata Michelle Gatting. La danese è stata vittima di uno sfortunato episodio nel corso della giornata di domenica a pochi minuti dalla fine del testa day. L’atleta, durante le prove per il pit stop, ha rimediato una doppia frattura ad un piede, la ragazza era ancora vicino a le ruote quando l’auto è scesa dai martinetti. Al suo posto ci sarà quindi Sarah Bovy che regolarmente corre con le Iron Dames in European Le Mans Series (ELMS) quest’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it