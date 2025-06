24h Le Mans 2025 | Porsche è il momento di entrare in gioco…

Il countdown è ormai terminato: tra poche ore, il leggendario circuito di Le Mans accoglierà la sfida definitiva di Porsche Motorsport per la stagione 2025. Dopo mesi di preparazione e attesa, l’auto n. 6 si prepara a scrivere un nuovo capitolo di storia, affrontando la prova più dura del FIA World Endurance Championship. È il momento di entrare in gioco e dimostrare tutto il proprio valore.

L’imminente weekend di Le Mans sarà il momento della verità per Porsche Motorsport. Dopo tanta attesa e preparazione manca sempre meno alla sfida più importante del FIA World Endurance Championship, round in cui non sarà possibile per nessuno nascondersi. Porsche ed il Team Penske hanno giocato un ruolo da comprimari sino ad ora nel Mondiale, vinto lo scorso anno tra i piloti con Kevin Estre, Laurens Vanthoor ed André Lotterer. L’auto n. 6 così la gemella n. 5 non hanno mai lottato dal Qatar ad oggi per il successo, costantemente out dalla bagarre per un posto sul podio. Porsche è sembrata in difficoltà a più riprese, ma non possono passare inosservate le vittorie in successione in America nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. 🔗 Leggi su Oasport.it