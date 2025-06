24 ore le mans mercedes torna in pista 26 anni dopo

Dopo 26 anni, Mercedes torna a sfidare le leggendarie curve di Le Mans con grande entusiasmo e stile. In collaborazione con Iron Lynx, il marchio tedesco presenta tre AMG GT3 EVO, celebrate attraverso livree speciali dedicate alla storica Sauber-Mercedes C9 vincitrice nel 1989. Questa partecipazione segna un capitolo emozionante nella leggenda dell'endurance, arricchendo la storia con un tributo che farà battere forte il cuore di appassionati e tifosi.

Mercedes torna con tre AMG GT3 EVO ala 24 Ore Le Mans 26 anni dopo l'ultima partecipazione. Il marchio tedesco, in azione con Iron Lynx, sarà protagonista in LMGT3 con tre livree celebrative in onore della c elebre Sauber-Mercedes C9 che vinse nel 1989. Il successo di Stanley DickensManuel ReuterJoechen Mass verrà quindi ricordato da tre equipaggi, uno in più rispetto a quanto regolarmente accade nel Mondiale Endurance. Stephen GroveBrenton GroveLuca Stolz (n. 63) si aggiungono ai titolari Maxime MartinLin HodeniusMartin Berry e Andrew GilbertLocan HanafinFran Rueda, rispettivamente in scena con le Mercedes n.