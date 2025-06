100 anni di Scott e Zelda | viaggio ad Antibes per il centenario della vita in Riviera della coppia più roaring del secolo

Celebrare un secolo di eleganza e passione tra Scott e Zelda Fitzgerald significa rivivere i ruggenti anni ’20 in un viaggio indimenticabile ad Antibes. Dalla storica residenza negli splendidi ambienti dell’Hotel Belles Rives alle esperienze di glamour e gastronomia stellata, questa avventura ti trasporterà nel cuore della Costa Azzurra, tra ricordi preziosi e nuove emozioni. Pronto a scoprire il fascino senza tempo di un secolo di storia?

Un secolo è trascorso da quando Francis Scott Fitzgerald e la moglie Zelda Sayre Fitzgerald, ovvero la coppia di artisti che più ha incarnato i ruggenti anni ‘20 arrivò in Costa Azzurra, soggiornando in quello che è l’attuale hotel 5 stelle Belles Rives. Ecco tutte le esperienze e gli indirizzi per una vacanza sospesa tra storia, glamour e cucina stellata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - 100 anni di Scott e Zelda: viaggio ad Antibes per il centenario della vita in Riviera della coppia più «roaring» del secolo

