10 giugno | l’immagine della Madonna delle Querce scaccia gli spiriti maligni

Il 10 giugno ci ricorda un miracolo che ancora oggi ispira fede e speranza: la Madonna delle Querce, con la sua immagine potente, scaccia gli spiriti maligni e protegge i devoti nei momenti più oscuri. Questa leggenda secolare ci invita a riflettere sulla forza della devozione e sulla presenza di Maria nelle nostre sfide quotidiane. Per scoprire come questa figura sacra continua ad essere un faro di luce, leggi tutto l'articolo.

La devozione alla Madonna delle Querce risale a un fatto miracoloso avvenuto molti secoli fa e che mostra una volta ancora che Maria schiaccia la testa del serpente e soccorre i figli che la invocano nei momenti più bui. Una cavalcata tranquilla e solitaria prende una piega inquietante. L'unica via di salvezza allora non rimane.

La festa della Madonna delle Querce a Lucignano - Dopo questo fatto prodigioso crebbe enormemente il culto per questa immagine e l'eremita Boninsegni manifestò a tutti che il gran tesoro di Lucignano era costituito dalla Madonna della Querce.