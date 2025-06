10 giugno aspettando S Giovanni | pronti al rito della Barca che mostra il futuro

Il 10 giugno a Firenze si avvicina un evento di antica tradizione: la Festa di San Giovanni Battista. In attesa della grande celebrazione, la città si prepara con entusiasmo per il rito della ‘Barca di San Giovanni’, un'antica cerimonia che simboleggia il destino e il futuro, e che, seppur meno conosciuta, affascina con il suo mistero e le sue radici profonde. Prepariamoci a scoprire un aspetto unico della tradizione fiorentina, che ci invita a contemplare il passato e il futuro in un’unica, emozionante suggestione.

Firenze, 10 giugno 2025 – Firenze si prepara a celebrare il suo patrono San Giovanni Battista, per la cui festa mancano 14 giorni. Un momento che è ricco di riti molto particolari, da preparare la vigilia della festa, per cui è bene non farsi trovare impreparati. Quello della ‘ Barca di San Giovanni' è un rito meno conosciuto della più nota ‘acqua di san Giovanni’ dalle proprietà benefiche, ma che esiste da sempre. Secondo la tradizione servirebbe a interpretare in qualche modo i mesi successivi, se saranno di prosperità o meno, a livello personale e non solo. Barca di San Giovanni: come si prepara. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 10 giugno, aspettando S Giovanni: pronti al rito della Barca che mostra il futuro

