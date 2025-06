Zola e la mancanza di talenti in Italia | Io arrivavo dalla strada mi sono dovuto ingegnare per emergere

Gianfranco Zola, ex talento azzurro e oggi allenatore, riflette sulla scarsità di talenti in Italia e sulla sua strada fatta di sacrifici e ingegno. Dalla strada alle luci del calcio, Zola ha dimostrato che con passione e determinazione si può emergere anche in un contesto difficile. Durante la Milano Football Week, ha condiviso le sue esperienze, sottolineando che “Vincere a Napoli è una cosa meravigliosa”. Le sue parole ci ricordano che il talento italiano può rinascere, se valorizzato e coltivato.

Dalle esperienze di successo in campo a quelle in panchina, passando per la crisi della Nazionale del calcio italiano in generale. Gianfranco Zola, ex attaccante azzurro e oggi allenatore ed opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Milano Football Week. Vi proponiamo di seguito un estratto delle sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport. Le parole di Gianfranco Zola. «Vincere a Napoli è una cosa meravigliosa. Io ho avuto la fortuna di giocare lì, so cosa significa, soprattutto per la passione della gente», ha esordito Zola. « Io avevo davanti Maradona, ho avuto la fortuna di giocare con lui e soprattutto di carpirne i segreti.