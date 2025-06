Zola assolve Acerbi | Italia importante ma avrà avuto le sue motivazioni

Gianfranco Zola si è espresso con chiarezza sulla decisione di Francesco Acerbi di non rispondere alla convocazione di Luciano Spalletti, sottolineando come ogni scelta abbia le sue motivazioni. In un dibattito acceso, l’italiano ha evidenziato l’importanza di valutare il contesto e l’impatto sul gruppo, lasciando aperta una riflessione sulle dinamiche interne alla Nazionale. La sua analisi invita a considerare ogni scelta con attenzione e rispetto per l’intero team.

Gianfranco Zola ha espresso il suo giudizio in merito alla scelta di Francesco Acerbi di non rispondere alla convocazione di Luciano Spalletti. Di seguito la sua visione. IL RAGIONAMENTO – Gianfranco Zola si è pronunciato a Sky Sport sul “caso Acerbi”, con la mancata risposta del calciatore italiano alla convocazione di Luciano Spalletti. L’ex calciatore si è così pronunciato sul punto: « Non so se ciò possa aver influito sul gruppo. Il mio punto di vista è che la Nazionale debba essere una delle cose più importanti. Acerbi avrà avuto le sue motivazioni, ma per me giocare per la propria nazione è la cosa più importante». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zola assolve Acerbi: «Italia importante, ma avrà avuto le sue motivazioni»

In questa notizia si parla di: Zola Acerbi Assolve Italia

Italia, Acerbi out per pubalgia, dovrà operarsi: preallertato Gatti per il raduno in vista dell'Europeo - A causa dei postumi di una pubalgia, il difensore dell'Inter non farà parte della Nazionale che ... Leggi su ilmessaggero.it

Italia senza Acerbi: come cambia l'11 titolare di Spalletti. Le due ipotesi - Le ipotesi sull'11 titolare azzurro Italia senza Acerbi, come cambia la nazionale di Luciano Spalletti ... Leggi su affaritaliani.it

Acerbi-Juan Jesus, la reazione dei quotidiani esteri dopo la decisione del Giudice Sportivo - Juan Jesus all'estero, i principali quotidiani sportivi commentano la notizia dopo la decisione del Giudice Sportivo che assolve il centrale dell'Inter. Leggi su corrieredellosport.it