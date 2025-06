Zielinski Inter problema muscolare in Nazionale | arrivano novità sulle sue condizioni

Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter e protagonista in Nazionale, sta affrontando un problema muscolare che desta preoccupazioni in vista del match di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Polonia e Finlandia. Dopo aver saltato l’amichevole contro la Moldavia per precauzione, le ultime novità sulle sue condizioni potrebbero influenzare le scelte di formazione. Il suo stato di salute rimane sotto stretta osservazione, lasciando i tifosi nerazzurri e polacchi in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Piotr Zielinski accusa problemi muscolari e resta in dubbio per il match di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Polonia e Finlandia, in programma martedì 10 giugno. Il centrocampista dell' Inter, già assente per precauzione nell'amichevole vinta dalla sua nazionale 2-0 contro la Moldavia, non è ancora certo del recupero completo. La decisione sul suo impiego verrà presa solo nelle ore precedenti alla gara. In dubbio anche Sebastian Szyma?ski del Fenerbahce, altro elemento chiave del centrocampo polacco.

