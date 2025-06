Zielinski il ct della Polonia | Lui capitano per il bene della nazionale

Nel cuore della nazionale polacca, la decisione di sostituire Robert Lewandowski con Piotr Zielinski come capitano ha suscitato scalpore e curiosità. Michal Probierz, allenatore della Polonia, ha chiarito i motivi di questa scelta durante una conferenza stampa, rivelando le dinamiche dietro le decisioni recenti e il futuro della squadra. Un’operazione che potrebbe segnare un nuovo capitolo per la nazionale, sottolineando l’importanza del cambiamento e della leadership.

Michal Probierz, ct della Polonia, ha spiegato la scelta relativa al cambio di capitano nella nazionale. Continua il caso Robert Lewandowski sostituito dal giocatore dell’Inter Piotr Zielinski. CONFERENZA STAMPA – Il ct della Polonia Michal Probierz ha spiegato tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni: «Per quanto riguarda il campo di allenamento, abbiamo concordato che Robert non sarebbe venuto. Solo mercoledì 4 giugno, la sera, ho scoperto che Robert sarebbe venuto a dire addio a Grosicki. Per quanto riguarda l’analisi dopo la partita contro la Moldavia, dopo aver parlato con molti giocatori e membri dello staff, ho avuto un giorno per pensare e prendere una decisione, e poi ho deciso che ci sarebbe stato un cambio del capitano della nazionale. 🔗 Leggi su Inter-news.it