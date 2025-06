Zielinski e la svolta con la Polonia | presa una decisione sul centrocampista dell’Inter

Piotr Zielinski si prepara a cambiare le sorti della Polonia: la Federcalcio ha annunciato ufficialmente che il centrocampista dell’Inter assumerà il ruolo di capitano della Nazionale. Una decisione strategica che segna una svolta importante nel cammino del giocatore e della selezione polacca. Con questa scelta, Zielinski si appresta a guidare la sua squadra verso nuovi traguardi, consolidando il suo ruolo di leader e icona nazionale.

Zielinski diventerà capitano della Polonia: presa un'importante decisione sul centrocampista polacco. Nella giornata di ieri, la Federcalcio polacca ha pubblicato un importante annuncio riguardante alcuni grossi cambiamenti nella nazionale e che vedranno protagonisti anche Zielinski dell 'Inter. Il commissario tecnico Michal Probierz ha deciso che Piotr Zielinski sarà il nuovo capitano della nazionale polacca. Come riportato dalla Federazione calcistica polacca, l'allenatore ha comunicato personalmente la sua decisione a Robert Lewandowski, nonché al resto della squadra e allo staff tecnico.

