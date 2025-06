Zanchetta nuova esperienza da allenatore | lascia l’Inter Primavera dopo il trionfo

Andrea Zanchetta, fresco di trionfo con l’Inter Primavera, si appresta a intraprendere una nuova avventura da allenatore in Serie C. Dopo aver conquistato lo scudetto e dimostrato le sue capacità, l’ex centrocampista si prepara a lasciare il settore giovanile per affrontare le sfide del calcio professionistico. Questa scelta rappresenta un passo fondamentale nel suo percorso, aprendo le porte a nuove opportunità e sfide entusiasmanti nella sua carriera.

Andrea Zanchetta è ormai a un passo dal diventare ufficialmente il nuovo allenatore di un club in Serie C. Dopo aver chiuso una stagione straordinaria sulla panchina dell'Inter Primavera, culminata con la conquista dello scudetto di categoria, l'ex centrocampista si prepara ad affrontare la sua prima vera avventura tra i professionisti. NUOVA ESPERIENZA – Una scelta che segna una svolta importante nella carriera di Andrea Zanchetta, che da tempo è una figura di spicco nel panorama del calcio giovanile italiano. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, ha intrapreso con determinazione la carriera da tecnico, trovando nel settore giovanile nerazzurro terreno fertile per crescere e affermarsi.

