Yoga & aperitivo

rilassamento e respirazione) e asana, per ricaricare corpo e mente. Concludiamo questa stagione di benessere unendo l’antica disciplina dello yoga a un piacevole momento di convivialità, perché prendersi cura di sé può essere anche sinonimo di socializzare e condividere energia positiva. Pronti a vivere una serata di equilibrio e relax?

Un momento di cura e benessere per te stess? ma anche di condivisione e convivialità. Dopo gli appuntamenti di Yoga&Brunch concludiamo la stagione con Yoga&Aperitivo! Un'ora di pratica guidati da May di InnerPeace Pilates&Yoga, che ci proporrà una sequenza fluida di Pranayama (esercizi di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Yoga & aperitivo

In questa notizia si parla di: Yoga Aperitivo Pranayama Fluida

Yoga & aperitivo - yoga e aperitivo, un connubio perfetto per rigenerare corpo e mente. Un'occasione unica per dedicarsi a sé stessi, condividere momenti di convivialità e ristoro in un ambiente sereno.

Cosa riportano altre fonti

Yoga & aperitivo; Yoga & aperitivo.

La respirazione yoga Pranayama - inspirazione (Puraka): si concentra sul controllo dell’aspirazione dell’aria, mantenendola fluida ed efficiente pausa in ...

Respirazione Yoga: Pranayama Chandra Bhedana - a mantenerla e ad uscirne in maniera fluida, restando in ascolto del corpo e dei suoi bisogni.

PRANAYAMA: l’importanza del respiro nello yoga - Durante la pratica fisica dello Yoga infatti, si dedica molta attenzione al respiro in ogni posizione.