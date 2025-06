Xiaomi lancia la Mijia Photo Printer Pro | stampe smart con video AR integrati

Scopri l’innovazione di Xiaomi con la nuova Mijia Photo Printer Pro, una stampante tascabile che unisce stampa termica di qualità e video AR integrati. Perfetta per condividere ricordi in modo creativo e coinvolgente, questa rivoluzionaria soluzione trasforma ogni stampa in un’esperienza interattiva. Vuoi sapere come questa tecnologia può cambiare il modo di conservare i tuoi momenti speciali? Continua a leggere e scopri tutti i dettagli!

Xiaomi lancia una nuova stampante tascabile con stampa termica e video AR per condividere ricordi in modo creativo.

