WWE | Scorta e perquisizioni il meet and greet blindato di Roxanne Perez

Roxanne Perez si è presentata regolarmente al Meet and Greet programmato per Money in the Bank a Santa Monica, ma non è stato un evento come gli altri. A causa delle recenti minacce provenienti da un inquietante account Twitter, che aveva pubblicato il presunto indirizzo di casa della lottatrice e avviato un inquietante conto alla rovescia per il 6 giugno, la WWE ha deciso di non correre alcun rischio. Un corrispondente di Ringside News  ha confermato che l’apparizione di Perez al MITB store di Santa Monica, l’8 giugno, si è svolta sotto strette misure di sicurezza dall’inizio alla fine. WWE e fan uniti per Roxanne Perez: Sicurezza al massimo e supporto totale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Scorta e perquisizioni, il meet and greet blindato di Roxanne Perez

