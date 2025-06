WWE | Reazione virale per Mr Iguana la WWE studia nuove mosse per integrarlo a NXT

L’irresistibile Mr. Iguana ha conquistato il cuore dei fan WWE senza nemmeno salire sul ring, diventando protagonista di un'irresistibile reazione virale durante i grandi eventi come Worlds Collide e Money in the Bank. La sua presenza a sorpresa ha lasciato tutti senza parole, spingendo la WWE a studiare nuove mosse per integrarlo nel roster NXT. Un’icona in ascesa che promette di rivoluzionare il mondo del wrestling, e il meglio deve ancora venire!

Mr. Iguana ha rubato la scena senza nemmeno salire sul ring. Il luchador della AAA è stato una presenza a sorpresa durante il weekend di Worlds Collide e Money in the Bank, e i fan lo hanno adorato fin da subito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE (@wwe) Secondo Sean Ross Sapp di Fightful, la reazione interna al boato ricevuto da Iguana a Worlds Collide è stata immediata. "Lo dobbiamo portare all'Intuit Dome per Money in the Bank", avrebbe detto una fonte interna alla WWE. E la scelta ha dato i suoi frutti. Mr. Iguana è stato posizionato dietro al tavolo di commento durante Money in the Bank, dove è stato accolto come una vera star sia dai fan che dalle Superstar WWE.

