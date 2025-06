WWE | Quando le fake news diventano realtà i Limp Bizkit pronti a dare una theme song a Bron Breakker

Le fake news stanno assumendo contorni sorprendenti nel mondo WWE: da un semplice post troll, si sta trasformando in una realtà concreta. Fred Durst dei Limp Bizkit ha risposto a una voce infondata riguardo a una nuova theme song per Bron Breakker, alimentando le speranze dei fan. Un episodio che dimostra come l’immaginazione possa diventare realtà, e ora la domanda è: sarà davvero possibile vedere questa collaborazione unica?

Quello che era iniziato come un semplice post troll si è trasformato in una possibilità concreta. Fred Durst, frontman dei Limp Bizkit, ha risposto a una falsa voce secondo cui la band starebbe lavorando a una nuova theme song per Bron Breakker . e ora sembra davvero intenzionato a farla diventare realtà. La voce è partita da un account parodia su Instagram, Heres The Thing, che ha pubblicato un finto annuncio in cui si diceva che la WWE aveva incaricato i Limp Bizkit di creare una nuova canzone d’ingresso per Breakker. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Heres the Thing (@heresthething12) Anche se il post era palesemente ironico, ha rapidamente fatto il giro del web, generando dibattiti tra i fan delusi dalla direzione musicale attuale della WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Quando le fake news diventano realtà, i Limp Bizkit pronti a dare una theme song a Bron Breakker

Limp Bizkit Fake News

