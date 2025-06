WWE | LA Knight in rotta di collisione con Seth Rollins verso Night of Champions

Il momento di LA Knight in WWE non è di facile lettura: da quando è tornato ad essere la Megastar dopo la breve parentesi come Max Dupri, è sempre stato uno dei wrestler più apprezzati dal pubblico, riscuotendo anche un discreto successo, con un main event in Arabia Saudita contro Roman Reigns – allora ancora campione – e due regni titolati come campione US. Eppure ultimamente c’è grande frustrazione tra i fan, soprattutto dopo che Knight ha perso il suo terzo Money in the Bank in carriera, al punto che in giornata negli Stati Uniti è andato virale su X l’hashtag #WeWantLAKnight, per spingere i dirigenti in WWE a dare un’opportunità nel main event all’ex Eli Drake. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: LA Knight in rotta di collisione con Seth Rollins verso Night of Champions

