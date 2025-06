WWE | I fan a sostegno di LA Knight e il suo nome va in trend sui social

dopo quanto successo a Money In The Bank, parte del WWE Universe sta chiedendo a gran voce un cambio di rotta: vogliono vedere LA Knight protagonista e meritato, non solo come fan favorite ma come futuro campione. Il suo nome ora è trending sui social, simbolo di una community che desidera un booking più equo e avvincente. La passione dei tifosi non si ferma: il WWE sta ascoltando questa ondata di supporto?

Seth Rollins ha vinto il Money In The Bank Ladder Match 2025 portandosi a casa la preziosa valigetta. Tuttavia, parte del WWE Universe non è rimasta affatto contenta della cosa ritenendo che altri meritassero questa vittoria. Su tutti sta spopolando il nome di LA Knight, con i fan che stanno chiedendo sui social un miglior booking per il wrestler. #WeWantLAKnight. Dopo quanto successo a Money In The Bank, parte del WWE Universe sta chiedendo, via social, un miglior booking per LA Knight. #WeWantLAKnight è andato in trend su X e molti sono stati i post a sostengo dell’ex US Champion. Ad esempio un fan ha scritto: “Seth ha vinto il MITB 11 anni fa, non è una cosa nuova, non c’è nulla di interessante. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: I fan a sostegno di LA Knight e il suo nome va in trend sui social

