WWDC 2025 cosa ci aspettiamo dal keynote Apple di questa sera Le indiscrezioni e le possibili sorprese

Stasera alle 19.00, Cupertino si prepara a svelare le novità di WWDC 2025 in diretta! Tra indiscrezioni e rumors, l’attesa cresce: quali sorprese ci riserverà Apple quest’anno? Dalle nuove tecnologie ai potenziali aggiornamenti software e hardware, tutto è pronto per sorprendere e affascinare gli appassionati di innovazione. Rimanete con noi per scoprire i dettagli di questa notte che potrebbe riscrivere il futuro digitale...

Questa sera alle ore 19.00 prenderà il via l'edizione 2025 della WWDC, che seguiremo come sempre direttamente da Cupertino. Negli ultimi giorni sono uscite numerose indiscrezioni su quello che Apple potrebbe annunciare e le abbiamo condensate in un unico articolo. Con la speranza che possa esserci anche qualche sorpresa, come ai vecchi tempi..

