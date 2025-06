WWDC 2025 | come seguirlo in diretta e quali sono le novità più attese

Oggi alle 19 italiane parte l’annuale conferenza degli sviluppatori di Apple: ecco cosa possiamo aspettarci. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - WWDC 2025: come seguirlo in diretta e quali sono le novità più attese

In questa notizia si parla di: Wwdc Seguirlo Diretta Sono

WWDC 2025: tutte le novità attese al keynote di Apple e come seguirlo in diretta Partecipa alla discussione

WWDC 2025: diretta con Lorenzo Perucci per seguire insieme l’evento Apple e commentare le novità in tempo reale Partecipa alla discussione

WWDC 2025: come seguirlo in diretta e quali sono le novità più attese - Oggi alle 19 italiane parte l’annuale conferenza degli sviluppatori di Apple: ecco cosa possiamo aspettarci ... Leggi su repubblica.it

WWDC 25, come seguirla in diretta e con Macitynet - Oggi, lunedì 10 giugno alle ore 19:00 italiane Apple darà il via alla sua consueta Worldwide Developers Conference, meglio nota come WWDC. Leggi su macitynet.it

Apple WWDC 2025: arriva la nuova generazione di sistemi operativi - Questa sera, alle ore 19:00, Apple darà il via al keynote di apertura della WWDC 2025, l’evento annuale dedicato agli sviluppatori. Leggi su evosmart.it