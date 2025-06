Weekend Come Piace a Noi è la web serie dove i protagonisti si raccontano senza copione

Scopri il weekend come non l'hai mai vissuto con "Come Piace a Noi 232", la web serie dove veri protagonisti si raccontano senza filtri, liberi di essere autentici. Gaia, Beatrice Arnera, Andrea Pisani e Niccolò Califano ci portano in un viaggio di spontaneità e sincerità , scrollandosi di dosso le etichette. Una nuova frontiera di storytelling online che ti coinvolgerà fin dal primo episodio. Continua a leggere per immergerti nella loro realtà senza censure.

Liberi di essere se stessi scrollandosi di dosso le etichette: Gaia, Beatrice Arnera, Andrea Pisani e Niccolò Califano riportano la spontaneitĂ online in una nuova serie per il web. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Serie Piace Protagonisti Raccontano

CM.com – Fabregas: “Conte è un martello. Ti fa vincere, ma dell’Inter mi piace tutto. Futuro? Questione di opportunità ” | Serie A - Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha fatto il suo ingresso nel dibattito calcistico durante la trasmissione Sky Calcio Club, analizzando la 36esima giornata di Serie A.

“Weekend Come Piace a Noi” è la web serie dove i protagonisti si raccontano senza copione - Liberi di essere se stessi scrollandosi di dosso le etichette: Gaia, Beatrice Arnera, Andrea Pisani e Niccolò Califano riportano la spontaneità online ... Leggi su fanpage.it

5 serie tv che ti raccontano il sesso senza tabù da rivedere con le persone che ami a San Valentino 2019 - I tronisti di Uomini e Donne 2019 Sex and the city, una nuova serie tv 15 anni dopo Brillanti, intelligenti ma soprattutto sexy: le serie tv che parlano ... Leggi su cosmopolitan.com

«Skam», la serie dove i protagonisti si raccontano su Instagram e WhatsApp - Gli adolescenti sono rappresentati per come si raccontano loro, non per come li vediamo noi, senza filtri, senza sentirsi ... Leggi su corriere.it