wec aston martin torna a le mans con la valkyrie v12

La leggendaria Aston Martin torna a sfidare le leggende di Le Mans con la straordinaria Valkyrie V12. Dopo anni di assenza, il prototipo britannico, dotato di un potente motore V12 aspirato, si prepara a scrivere una nuova pagina di storia nelle 24 ore più emozionanti del motorsport. Con una squadra di piloti di punta, questa vettura promette di incantare gli appassionati e dimostrare che il fascino delle corse endurance non conosce limiti. La sfida è lanciata.

La 93ma edizione della 24h Le Mans segna il ritorno in pista di Aston Martin con la rinomata Valkyrie. L’atipico prototipo britannico, caratterizzato dal caratteristico motore V12 aspirato, è pronto per scendere in pista, una delle grandi novità del FIA World Endurance Championship 2025. Harry TincknellTom Gamble Ross Gunn (n. 007) e Alex RiberasMarco Sorensen Roman De Angelis (n. 009) sono stati scelti per portare Aston Martin in pista a Le Mans e nel Mondiale. Il brand inglese si appoggia in Europa così come in America nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship su Heart of Racing, squadra anglo-americana diretta da Ian James che negli ultimi anni è stato un vero riferimento per Aston Martin. 🔗 Leggi su Oasport.it