Washington festeggia il WorldPride strade invase dalle bandiere arcobaleno

Le strade di Washington si sono animate di colori e orgoglio, con le bandiere arcobaleno che sventolano in segno di solidarietà e lotta. Il WorldPride ha trasformato la cuore della capitale in un vibrante messaggio di inclusione e diritti, dimostrando che l’unità è la nostra arma più potente contro ogni forma di discriminazione. Questa manifestazione rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più giusto e rispettoso per tutti.

Le bandiere arcobaleno hanno inondato le strade di Washington per celebrare il WorldPride con una grande manifestazione di sostegno ai diritti LGBTQ+. "Dobbiamo solo dimostrare a questa amministrazione che siamo uniti e che non possiamo essere spezzati”,ha raccontato una delle manifestanti facendo riferimento agli attacchi di Trump alla comunità LGBTQ+. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Washington festeggia il WorldPride, strade invase dalle bandiere arcobaleno

In questa notizia si parla di: Washington Worldpride Strade Bandiere

