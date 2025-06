Warner Bros Discovery si separa in due società quotate in Borsa

Warner Bros. Discovery si prepara a intraprendere una nuova, entusiasmante strategia: la società si dividerà in due aziende indipendenti e quotate, specializzate rispettivamente in streaming e contenuti o in televisione tradizionale. Questa mossa audace mira a ottimizzare le opportunità di ciascun settore, favorendo innovazione e crescita. La separazione, prevista entro metà 2026, rappresenta un passo decisivo nel panorama mediatico globale. Ma quali saranno i nuovi orizzonti che si apriranno?

Warner Bros. Discovery ha annunciato la decisione di dividersi in due società distinte e quotate in Borsa. L’una si concentrerà su streaming e produzione dei contenuti, mentre l’altra si focalizzerà sulla televisione tradizionale, con l’obiettivo di «consentire a ciascuna di massimizzare il proprio potenziale». La separazione dovrebbe ultimarsi, come riporta Variety, entro la metà del 2026, subordinatamente al closing e ad altre condizioni. «Operando in futuro come due aziende distinte, forniremo a questi marchi iconici la focalizzazione più precisa e la flessibilità strategica di cui hanno bisogno per competere nel modo più efficace nell’attuale panorama mediatico», ha spiegato il Ceo David Zaslav. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Warner Bros. Discovery si separa in due società quotate in Borsa

