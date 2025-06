Warner Bros Discovery si riorganizza | streaming e cinema diventano società distinte

Warner Bros. Discovery si trasforma: streaming e cinema si separano, dando vita a due entità distinte pronte a conquistare il futuro dell'intrattenimento. Con un patrimonio cinematografico di successo e piattaforme di streaming all’avanguardia come HBO Max, la società si prepara a nuove sfide e opportunità. Quest’anno, la strategia di riorganizzazione promette di rivoluzionare il modo in cui consumiamo contenuti, segnando un nuovo capitolo per il gigante dell’intrattenimento.

Warner Bros. Discovery si divide ufficialmente in due società. Warner Bros. è stata dietro alcune delle principali produzioni cinematografiche degli ultimi anni, tra cui Barbie e altre ancora. La società possiede anche HBO e Max, un servizio di streaming leader che ha prodotto serie di successo come House of the Dragon e The White Lotus. Quest’anno, la società ha già ottenuto alcuni importanti successi al botteghino, tra cui A Minecraft Movie e Sinners, il film horror di Ryan Coogler che mescola diversi generi e che ha avuto un successo inaspettato al suo uscita ad aprile. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

