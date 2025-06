Warner Bros Discovery si divide | cosa succede alle società interne alla multinazionale?

Warner Bros. Discovery sta attraversando un'importante rivoluzione: la divisione in due entità focalizzate su diversi segmenti di mercato. Da un lato, “WBD Streaming & Studios” si concentrerà sul cinema e streaming, dall’altro “WBD Global Networks” gestirà le reti televisive tradizionali. Questa strategia mira a ottimizzare risorse e focusing, ma quali saranno le ripercussioni per le società interne? Scopriamolo insieme, analizzando le opportunità e i rischi di questa trasformazione.

La Warner Bros. Discovery, come già annunciato mesi fa da Variety, si sta ufficialmente dividendo in due parti. Una società sarà “WBD Streaming & Studios”, che comprenderà Warner Bros. Pictures, HBO, HBO Max e diverse altre società. L’altra sarà “WBD Global Networks”, che comprende CNN, TNT, TBS e altre, e che comprende in gran parte attività televisive che hanno subito cali di fatturato e redditività. La scissione, secondo il capo di WBD David Zaslav, fornirà a ciascuna società “ una maggiore focalizzazione e la flessibilità strategica di cui hanno bisogno per competere nel modo più efficace nell’attuale panorama mediatico in continua evoluzione “, inclusi potenziali scenari di fusioni e acquisizioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it