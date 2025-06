Wanda Nara denuncia Mauro Icardi dopo la foto del conto in banca | parla l' avvocato di lei

La polemica tra Wanda Nara e Mauro Icardi si infiamma, scatenando un acceso scontro legale alimentato dai social. La pubblicazione dello screenshot del conto bancario di Wanda ha infatti sollevato un vespaio di polemiche, con l’avvocato della showgirl pronta a difendere i suoi interessi. In un contesto già caldo, la vicenda si trasforma in un caso mediatico che tiene il pubblico col fiato sospeso, lasciando intendere che le ripercussioni saranno ancora lunghe.

