Walter Mattioli | cautela e riflessioni sul futuro della Spal

È stato un intervento all'insegna della cautela quello effettuato da Walter Mattioli a Curva Ovest in Festa, l'evento di tre giorni organizzato dagli ultras al Parco Urbano. Chi si aspettava un ex presidente vecchio stile, pronto ad annunciare la propria discesa in campo a furor di popolo, è rimasto deluso. Sul palco del Parco Urbano, Mattioli ha precisato di essere fuori da questo mondo da quattro anni, da quando cioè nell'estate 2021 fu costretto a lasciare la poltrona più importante di via Copparo a Tacopina. Mattioli ha aggiunto di non avere una cordata di imprenditori alle proprie spalle, e che potrebbe non essere semplice sfilare a questa proprietà lo stadio Mazza e il centro sportivo Fabbri, a fronte dei contratti di convenzione in essere.

