Walker e il gruppo WhatsApp della nazionale inglese | se vuoi vivere meglio silenziarlo

Se vuoi vivere meglio e mantenere la concentrazione, sappi che silenziare il gruppo WhatsApp della nazionale inglese può fare al caso tuo. Kyle Walker ha svelato un retroscena curioso: tra messaggi e aggiornamenti, molti preferiscono mettere in silenzio quella chat per evitare distrazioni. Scopri cosa succede in quel gruppo e come i calciatori gestiscono le comunicazioni, tra routine professionali e desiderio di tranquillità.

Kyle Walker ha raccontato un curioso retroscena riguardante la nazionale inglese. Più precisamente, su cosa succede quando un calciatore viene convocato: esiste un gruppo WhatsApp impossibile da abbandonare, che molti però preferiscono silenziare per evitare di essere infastiditi. Le rivelazioni di Walker. Il difensore inglese ne ha parlato al suo podcast sulla Bbc. «C’è una chat di gruppo e normalmente ti mandano un messaggio individuale, dicendoti semplicemente che ce l’hai fatta», ha esordito. «Quindi col tempo vedrai che alla chat di gruppo verranno aggiunte persone che prima non c’erano». Il gruppo in questione, dunque, è sempre lo stesso e col passare degli anni si affolla sempre di più persone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Walker e il gruppo WhatsApp della nazionale inglese: se vuoi vivere, meglio silenziarlo

