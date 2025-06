Von Trier restaurato all’Apollo

Lars von Trier, regista che divide e affascina, torna sul grande schermo con tre capolavori restaurati in 4K: Dogville, Dancer in the Dark e Le onde del destino. Un’occasione imperdibile per rivivere le sue opere più intense e provocatorie, che continuano a sfidare il pubblico e a lasciare un segno indelebile nella storia del cinema. Preparatevi a un viaggio emozionante nel suo universo unico e controcorrente.

Amato, odiato, ma davanti a lui non si resta mai indifferenti: Lars von Trier ritorna al cinema con tre dei suoi capolavori restaurati in 4K. Quali? Dogville (2003), Dancer in the Dark (2000) e Le onde del destino (1996) che saranno proiettati nelle sale italiane in queste settimane offrendo agli spettatori l’occasione di immergersi nuovamente nel mondo complesso e provocatorio di uno dei registi piĂą influenti e controversi della storia del cinema. Dopo Dogville (4 giugno), che valse a Von Trier, tra l’altro, il premio come miglior film danese e il David di Donatello come Miglior Film Europeo nel 2004, sarĂ la volta di Dancer in the dark (oggi e mercoledì alle 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it