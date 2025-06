Volontari dell’associazione nazionale Carabinieri sui pulmini di elementari e medie

Un nuovo progetto promosso dal Comune e dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione vede i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri impegnati sull’accompagnamento dei pulmini di elementari e medie. Il loro obiettivo è garantire la massima sicurezza dei ragazzi più grandi durante il viaggio verso scuola e ritorno. Con dedizione e professionalità, questi volontari assicurano un servizio fondamentale, rafforzando il senso di comunità e cura per i giovani.

Accompagnare bambini e bambine più grandi in sicurezza, questo l’obiettivo che si pone il nuovo progetto di accompagnamento sui pulmini per i ragazzi di elementari e medie promosso dal Comune - in particolare l’assessorato alla Pubblica Istruzione - grazie all'impegno dei carabinieri in pensione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Volontari dell’associazione nazionale Carabinieri sui pulmini di elementari e medie

In questa notizia si parla di: Carabinieri Pulmini Elementari Medie

Volontari dell’associazione nazionale carabinieri sui pulmini di elementari e medie nella prossima stagione - Arezzo si distingue ancora una volta per il suo impegno nella sicurezza e nel benessere dei giovani. Il nuovo progetto, promosso dall’assessorato alla Pubblica Istruzione e realizzato in collaborazione con i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri in pensione, mira a garantire un viaggio sereno e sicuro per gli studenti di elementari e medie.

Volontari dell’associazione nazionale carabinieri sui pulmini di elementari e medie nella prossima stagione - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Leggi su msn.com

I carabinieri scovano mezza tonnellata di botti pericolosi in scuola elementare di Modugno. Il video - I carabinieri scovano mezza tonnellata di botti pericolosi in scuola elementare di Modugno. Leggi su rainews.it