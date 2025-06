Volontari dell’associazione nazionale carabinieri sui pulmini di elementari e medie nella prossima stagione

Arezzo si distingue ancora una volta per il suo impegno nella sicurezza e nel benessere dei giovani. Il nuovo progetto, promosso dall’assessorato alla Pubblica Istruzione e realizzato in collaborazione con i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri in pensione, mira a garantire un viaggio sereno e sicuro per gli studenti di elementari e medie. Un’iniziativa che rafforza il senso di comunità e attenzione ai più giovani, e che si concluderà...

Arezzo, 9 giugno 2025 – Accompagnare bambini e bambine più grandi in sicurezza, questo l’obiettivo che si pone il nuovo progetto di accompagnamento sui pulmini per i bambini di elementari e medie promosso dal Comune - in particolare l’assessorato alla Pubblica Istruzione - attraverso i carabinieri in pensione. L’Assessora Eva Amorosi spiega: “Si tratta di un progetto integrativo che ha l’obiettivo di accompagnare nelle corse di ritorno a casa da scuola, anche i bambini e le bambine più grandi, ovvero quelli di elementari e medie, per capirsi. Cinque volontari saranno presenti per tre giorni a settimana, su varie corse, scelte casualmente, con divisa e pettorina di riferimento, per accompagnare e monitorare e quindi garantire un percorso scuola-casa e viceversa in sicurezza e tranquillità per tutti e tutte”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Volontari dell’associazione nazionale carabinieri sui pulmini di elementari e medie nella prossima stagione

