Volley Modena torna in Serie A2 | una promozione storica dopo 20 anni

Incredibile ma vero: dopo 20 anni di attesa, Volley Modena torna a calcare i parquet della Serie A2, scrivendo una pagina storica per la pallavolo femminile cittadina. Con sei vittorie consecutive nei playoff, la squadra ha riconquistato il suo spazio più ambito, lasciando alle spalle oltre 7.000 giorni senza la massima divisione. La passione di Modena per la pallavolo si risveglia, pronta a riprendere il suo legittimo posto nel panorama nazionale, dimostrando che il sogno può diventare realtà .

Con la fantastica cavalcata del Volley Modena, conclusasi sabato sera con la netta vittoria ad Ostiano dopo un percorso di sei vittorie in altrettante gare di playoff, la pallavolo femminile cittadina riconquista la Serie A, sia pure per il momento A2, che mancava a Modena da 7.384 giorni, dall'ultima gara interna del 20 marzo 2005, quando il vecchio Volley Modena salutava la A1 perdendo in casa contro Pesaro per 3-0. In realtà la A2 quella società la A2 non l'ha mai fatta, perché cedette il titolo al Sassuolo di Claudio Giovanardi, ma in questi venti anni nessuna società con radici cittadine ha più giocato in Serie A, visto che si sono succedute due società di Sassuolo, e tre Liu-Jo, tutte più o meno a trazione carpigiana.