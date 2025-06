Volley l’Italia batte il Canada in amichevole | intesa Giannelli-Rychlicki ora il debutto in Nations League

L’Italia di volley sprigiona entusiasmo e determinazione, battendo il Canada in un’amichevole a Quebec City con un netto 3-0. Una vittoria che rafforza la fiducia degli azzurri, pronti ad affrontare la Nations League, il grande palcoscenico internazionale. Con Giannelli e Rychlicki in prima linea, gli azzurri si preparano all’esordio contro la Bulgaria, puntando a trionfare e lasciare il segno. La sfida è ormai alle porte: l’avventura continua!

L’Italia ha sconfitto il Canada per 3-0 (25-20; 25-22; 25-22) in un’amichevole disputata presso il PEPS de l’Université Laval di Quebec City, località che ospiterà la prima tappa della Nations League da mercoledì 11 a domenica 15 giugno. Gli azzurri si sono imposti contro i padroni di casa in un test di preparazione in vista dell’esordio nella prestigiosa competizione internazionale, previsto tra un paio di giorni contro la Bulgaria. Il CT Fefé De Giorgi si è affidato a Simone Giannelli in cabina di regia, Kamil Rychlicki opposto, Mattia Bottolo e Francesco Sani di banda, Simone Anzani e Giovanni Gargiulo al centro, Gabriele Laurenzano il libero. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, l’Italia batte il Canada in amichevole: intesa Giannelli-Rychlicki, ora il debutto in Nations League

In questa notizia si parla di: Italia Canada Amichevole Giannelli

Mattarella riceve Carney: tra Canada e Italia rapporti eccellenti - Oggi al Quirinale, il presidente Sergio Mattarella ha accolto il primo ministro canadese, evidenziando l'eccellenza dei rapporti tra Italia e Canada.

no mi ero dimenticata di questa cosa questo significa che giannelli dall’altra parte del mondo stava per entrare in campo e ha detto ALT! prima storia per consolare jannik booooo Partecipa alla discussione

Volley, l’Italia batte il Canada in amichevole: intesa Giannelli-Rychlicki, ora il debutto in Nations League - 22) in un'amichevole disputata presso il PEPS de l’Université Laval di Quebec City, località che ... Leggi su oasport.it

L'Italia supera il Canada nel test match - A Quebec City, dove affronteranno la 1 week di VNL, gli azzurri hanno si sono confrontati con i padroni di casa imponendosi 3- Leggi su corrieredellosport.it

Pallavolo Azzurri – L’Italia vince in maniera netta il test-match con il Canada - La Nazionale italiana maschile di pallavolo ha aperto il suo percorso in Canada con una convincente vittoria per 3- Leggi su ivolleymagazine.it