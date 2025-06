Volley Libertas Osimo | Sfida per l' A3 tra Risorse e Supporto Comunale

La Volley Libertas Osimo si prepara a una sfida cruciale per l’ingresso in A3, tra risorse e supporto comunale. Il direttore generale Valter Matassoli sottolinea il grande movimento dietro questa ambizione, ma ricorda che il percorso richiede massima tutela. A due settimane dalla storica promozione, i timori e le sfide non mancano: la strada verso l’élite pallavolistica è ancora tutta da scrivere. La passione e la determinazione restano il motore di un sogno che può diventare realtà.

"Il sogno è fare l'A3, ma è anche vero che c'è un grande movimento dietro ed è da tutelare al massimo". Torna a parlare il direttore generale della Volley Libertas Osimo, Valter Matassoli. A due settimane di distanza dalla fantastica promozione in A3 maschile de La Nef Re Salmone colta a Genzano. Categoria dove Osimo spera di giocare la prossima stagione, ma al momento i punti interrogativi non mancano. "Purtroppo i tempi della Lega per ottemperare tutti gli impegni sono stretti – spiega Matassoli –. Il 16 giugno alle 12 dovremo comunicare l'accettazione o la rinuncia. Siamo molto impegnati per non perdere nessuna opportunità.

