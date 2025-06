Voleva guarire l’anima ma ha avuto un crollo fatale | turista si sottopone ad un rito sciamanico e muore dopo aver bevuto l’ayahuasca E’ allarme per il turismo psichedelico

Un viaggio alla ricerca di spiritualità si è trasformato in tragedia: Aaron Wayne Castronova, turista statunitense, ha perso la vita in Perù dopo aver partecipato a un rito sciamanico con Ayahuasca. Questa drammatica vicenda solleva importanti questioni sulla sicurezza nel turismo psichedelico e sull’assoluta necessità di approcci responsabili a queste esperienze. È fondamentale riflettere su come garantire la tutela dei viaggiatori senza compromettere la loro ricerca di senso e guarigione.

Era partito con la precisa intenzione di fare esperienze spirituali e “guarire la sua anima”, ma quel rito sciamanico nel quale aveva riporto tutte le sue speranze si è rivelato fatale. Aaron Wayne Castronova, un turista statunitense di 41 anni originario dell’Alabama, è morto nell’Amazzonia peruviana dopo aver ingerito l’ayahuasca, un potente decotto allucinogeno tradizionale, durante un rituale sciamanico. L’episodio, avvenuto in un ostello nella remota comunità indigena di Santa Maria de Ojeda, a cinque ore di barca da Iquitos, capoluogo della regione di Loreto, ha riacceso i riflettori sui pericoli del cosiddetto “turismo psichedelico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Voleva guarire l’anima ma ha avuto un crollo fatale”: turista si sottopone ad un rito sciamanico e muore dopo aver bevuto l’ayahuasca. E’ allarme per il “turismo psichedelico”

