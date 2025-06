Vlahovic Juventus il club ora ha fretta | la dirigenza bianconera sta provando a piazzare subito il centravanti serbo Tutte le possibili destinazioni

La Juventus è determinata: il club ha fretta di trovare una nuova destinazione per Dusan Vlahovic, ormai considerato fuori dai piani tecnici. La dirigenza bianconera, desiderosa di monetizzare nel minor tempo possibile, sta valutando tutte le possibili opzioni per il centravanti serbo, in vista di una cessione strategica che possa rafforzare il progetto futuro della squadra. Ma quali sono le destinazioni più calde? Scopriamolo insieme.

Vlahovic Juventus, il club sta provando a piazzare il centravanti in uscita dai bianconeri. Le possibili destinazioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sta provando a piazzare al più presto Dusan Vlahovic. Il serbo, come noto, è ormai fuori dai piani, con la dirigenza bianconera intenzionata a monetizzare subito dopo il mancato rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Ad oggi le piste più concrete portano al Fenerbahce ed al Milan, oltre all’interessamento dell’ Atletico Madrid. Tuttavia, la sensazione è che un’eventuale chiusura non è affatto imminente. La Juve chiede almeno 25-30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, il club ora ha fretta: la dirigenza bianconera sta provando a piazzare subito il centravanti serbo. Tutte le possibili destinazioni

