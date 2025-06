Vlahovic Juventus addio sempre più vicino ma… C’è solo un’offerta concreta sul tavolo | ecco dove potrebbe essere il suo futuro Novità

Dusan Vlahovic, protagonista delle ultime voci di mercato, sembra sempre più vicino a lasciare la Juventus. Con il contratto in scadenza nel 2026, l’attaccante serbo è al centro di intense trattative, alimentate da un’unica offerta concreta sul tavolo. Ma dove potrebbe arrivare il suo futuro? Scopriamo le ultime novità e le ipotesi più calde sulla sua possibile prossima destinazione.

Vlahovic Juventus, addio sempre più vicino per l’attaccante bianconero: tutti gli aggiornamenti sul suo futuro. Dusan Vlahovic resta al centro delle manovre del calciomercato Juve in questa fase iniziale di mercato. In scadenza nel giugno 2026, il centravanti serbo è sempre più in uscita. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il giocatore lascerà Torino nelle prossime settimane, anche se l’unica proposta formale, al momento, è quella presentata dal Fenerbahce. Una destinazione che non entusiasma Vlahovic, pronto a valutare eventuali alternative in linea con le sue ambizioni. La Juve, dal canto suo, monitora la situazione, in attesa di sviluppi che possano sbloccare definitivamente l’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com