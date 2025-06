al massimo dalle proprie risorse interiori e dalla capacità di empatia. La tolleranza, infatti, è il ponte che unisce diversità, favorendo un mondo più armonioso e inclusivo. Solo attraverso una consapevolezza profonda e un impegno costante possiamo davvero vivere e lasciar vivere, costruendo un rapporto di rispetto reciproco che arricchisce l'intera società.

La tolleranza, dal tradotta dal latino tolerantia, è una componente del carattere presente in ogni espressione del regno animale, negli esseri umani con il valore più alto. Al fine di poterne valutare l’impiego nel modo più corretto, in situazioni di facile comparabilità e oltre, praticamente per analogia, si prende facilmente atto che essa é si una dote importante degli esseri umani, però richiede molta attenzione per essere usata attingendo solo alla sua fonte naturale, la propria personalità. Maggior efficacia le è riconosciuta dalla prassi pressoché identica che deve accompagnare chi ne ne fa un uso abituale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it