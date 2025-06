Vittorio Superbi sette mesi senza notizie | in Valsassina si continua a cercare

La scomparsa di Vittorio Superbi, un pensionato di 72 anni di Senago, ha scosso profondamente la Valsassina. Dopo sette mesi di mistero, le ricerche proseguono con determinazione, testimoniando la forte solidarietà della comunità locale. Volantini, appelli e rispettosi silenzi si intrecciano in un’area che non si arrende, sperando in un lieto ritrovamento. La speranza di ritrovare Vittorio vive nei cuori di tutti: continueremo a cercarlo finché non tornerà a casa.

Le ricerche di Vittorio Superbi continuano senza sosta. Negli ultimi giorni sono stati affissi a Moggio e nei comuni limitrofi nuovi volantini con la foto del pensionato di 72 anni scomparso da Senago (Milano) nel settembre 2024. Un'iniziativa che dimostra come la comunitĂ non si sia rassegnata.

