Vitrectomia mininvasiva | tecnologia sempre più all' avanguardia

La vitrectomia mininvasiva rappresenta l'eccellenza della tecnologia moderna in oftalmologia, offrendo ai pazienti interventi più sicuri e tempi di recupero ridotti. A Torino, presso la Clinica Sedes Sapientiae, il dottor Alberto Bellone utilizza strumenti all’avanguardia per garantire risultati ottimali. Un esempio tangibile di come innovazione e competenza si uniscano per migliorare la qualità della vita dei pazienti. Scopriamo insieme le potenzialità di questa rivoluzionaria tecnica.

Torino, 9 giu. (askanews) - Le innovazioni della chirurgia oculare procedono sempre più spedite: il moderno approccio alla chirurgia della cataratta e vitreo-retinica garantisce al paziente un recupero sempre più veloce, grazie alla presenza di strumentazioni mininvasive. Un esempio di ciò è fornito da quanto accade presso la Clinica Sedes Sapientiae di Torino. Qui il dottor Alberto Bellone, esperto medico oculista specializzato in vitrectomia mininvasiva, spiega qual è l'impatto di nuove tecnologie come il nuovo EVA NEXUS: "Le innovazioni nella chirurgia della cataratta e vitreo-retinica sono a carico della miniaturizzazione degli strumenti.

In questa notizia si parla di: Vitrectomia Mininvasiva Tecnologia Avanguardia

