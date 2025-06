Vite ai margini nella capitale La Caritas | troppi soffrono | Storie che fanno vergognare

Roma, cuore pulsante di storia e cultura, nasconde anche angoli di dolore e sofferenza. Le storie di vite ai margini, spesso ignorate, ci fanno riflettere sulla crisi umanitaria che attraversa la capitale. Troppi soffrono in silenzio, vittime di una società indifferente. È ora di raccontare queste realtà , perché solo conoscendo possiamo agire per cambiare. La domanda è: cosa siamo disposti a fare?

di Viviana Ponchia ROMA Se il 10 per cento della popolazione vive in condizioni di povertà assoluta non dobbiamo stupirci di niente. Nemmeno del cadavere di una neonata a villa Pamphili, del corpo di sua madre, coperto da un sacco nero. Una vita adulta alla deriva, una piccola vita che ha avuto come nursery, secondo il quadro che si sta delineando, il sentiero di un parco. Homeless, clochard, senzatetto. Tante sono le parole per definire una condizione umana disperata, qualcuna persino dolce. Ma ogni storia è unica, come dovrebbero esserlo i tentativi di risolverla finchè c’è tempo. Paolo Valente, vicedirettore della Caritas italiana, ammette che storie estreme come questa non si vorrebbero mai raccontare: "Sparigliano i numeri, le statistiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net