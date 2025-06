Vitamina D | ecco come ci protegge dall' invecchiamento

Uno studio afferma che la vitamina del sole preserva le strutture protettive dei cromosomi. E ci mantiene longevi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vitamina D: ecco come ci protegge dall'invecchiamento

In questa notizia si parla di: Vitamina Ecco Protegge Invecchiamento

La vitamina D è un’alleata per restare giovani (ecco quanto prenderne secondo una ricerca) - La vitamina D è fondamentale per il nostro organismo e potrebbe svolgere un ruolo chiave nel rallentare l'invecchiamento biologico.

Vitamina D: ecco come ci protegge dall'invecchiamento - Uno studio afferma che la vitamina D, la vitamina del sole, preserva le strutture protettive dei cromosomi e ci mantiene longevi. Leggi su gazzetta.it

Sole, vento e mare rovinano le tue labbra? Ecco il lipstick SPF da provare quest’estate - Questo non vuol dire che dobbiamo avere il costume più cool, ma anche tutto quanto necessario per prendere il sole nella maniera più esatta e sana affinché l ... Leggi su msn.com

La vitamina D è un’alleata per restare giovani (ecco quanto prenderne secondo una ricerca) - La vitamina D, una di quelle più importanti per il nostro organismo, sta guadagnando attenzione per un effetto davvero notevole: rallentare l’invecchiamento biologico. Leggi su msn.com